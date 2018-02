Pemex Reporta Pérdida Neta de 333 mil 354 mdp en 2017; un Aumento de 74.4%

En 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una pérdida neta de 333 mil 354 millones de pesos, 74.4% mayor a la del 2016, cuando registró 191 mil 144 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En un comunicado, la empresa productiva del Estado informó que esa pérdida “se explica en su mayor parte por el efecto de la aplicación de las normas contables internacionales (International Financial Reporting Standards, IFRS) en el rubro “deterioro de activos fijos”. No obstante, aclaró que “ese rubro no representa flujo de efectivo”.

Al anunciar sus resultados financieros y operativos al cierre de 2017, dijo que ese año “protegió su balance financiero contra posibles caídas en el precio del petróleo a través de la contratación de coberturas petroleras”.

Para el 2018, informó que continúa con dicha práctica, “cubriendo el precio de la mezcla mexicana de crudo a 48.5 dólares por barril, de acuerdo con el precio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

En cuanto a los números positivos, Pemex informó que tuvo mejoras operativas durante el 2017 que se reflejan en la generación de flujo de efectivo, la utilidad de operación y una reducción del ritmo de endeudamiento neto, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Negocios 2017-2021.

Además, destacó que cumplió con su meta de balance financiero de menos 94 mil millones de pesos. Según su reporte, las ventas aumentaron 30% en 2017 con respecto al 2016, mientras que los correspondientes costos de ventas crecieron 15%, sin considerar el rubro de deterioro de activos fijos.

La empresa agregó que su utilidad de operación ascendió a 107 mil millones de pesos. En tanto, el margen EBITDA 1/ en 2017 fue de 30%, superior al registrado en 2016, que fue de 23%. Y sobre el endeudamiento neto incurrido, explicó que en 2017 fue menor al techo aprobado por el Congreso de la Unión y ascendió a 72.4 mil millones de pesos.

Pemex añadió que, debido a los instrumentos “que proporciona la Reforma Energética” y, según el Plan de Negocios 2017-2021, “continúa materializando asociaciones estratégicas con una cartera de socios creciente que facilita la adopción de las mejores prácticas a nivel internacional”.

Por último, destacó que, con este tipo de acciones, “reitera el compromiso para consolidar sus finanzas a través del enfoque en actividades estratégicas y productivas, dentro del nuevo contexto de la industria energética nacional y de acuerdo con el Plan de Negocios 2017-2021”.