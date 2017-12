Peña Confirma que no Cumplirá el 100% de sus Compromisos

El presidente de México Enrique Peña Nieto aceptó que al final de su mandato no se cumplirán al 100% los compromisos que firmó ante los mexicanos previo al arranque de su administración y proyecta que habrán de concretarse 97% de los 266 establecidos.

Al hacer la declaratoria de Zonas Económicas Especiales en Salina Cruz, Oaxaca, y Progreso, Yucatán, el mandatario dijo que en su sexto año de gobierno se avanza en la concreción de compromisos que firmó ante los mexicanos previo al arranque de su mandato, informó El Universal.

“Y entre ellos no estaban las reformas o la agenda de reformas estructurales que, sin duda, quizá sea de lo más importante y relevante que habremos logrado en esta administración, pero hay 266 compromisos que firme, de los cuales 60% ya se han cumplido y el resto están en proceso.

“Y quizá muy pocos, serán muy pocos los compromisos que quizá no alcancemos a materializar. Hoy proyectamos que al menos el 97% de los compromisos que firme habrán de cumplirse a lo largo de 2018”, puntualizó.

En su mensaje, el mandatario se refirió al proceso de reconstrucción en Oaxaca por los sismos del 7 y 23 de septiembre. Dijo ya se ha logrado dispersar entre familias oaxaqueñas damnificadas casi 95% de los monederos electrónicos.

Explicó que no se ha entregado la totalidad de estas tarjetas porque a muchas familias no se les ha encontrado. “Ahí están las tarjetas, varias de las personas y muy pocas ya, eventualmente migraron a otro lugar o están con familiares y no ha sido posible encontrarlas para tener esa tarjeta”.

Asentó que está en proceso la reconstrucción de 27 mil vivienda de daño total en Oaxaca. Apuntó que anualmente se construyen mil 500 viviendas y que el reto que ha dejado el sismo es la reconstrucción de 27 mil viviendas que eventualmente se logrará concretar en los próximos meses.

“Esta es la ocasión para decirle a los oaxaqueños, especialmente a las familias damnificadas que no han estado solas, que seguimos aquí cerca de ustedes y no dejaré de visitar esta entidad y los otros estados afectados para acompañar este proceso de reconstrucción… no están solos”, dijo.

El presidente Peña deseó a los oaxaqueños, principalmente a las familias damnificadas por los terremotos, felices fiestas decembrinas. Deseó que esta fechas les permitan “encontrar energía, recargar pilas, encontrar vitalidad para los grandes retos que vendrán el próximo año y que el 2018 les depare salud, logros y realizaciones, que sean siempre felices”.