Peña Nieto Defiende Pacto por México y Reformas Estructurales

El presidente Enrique Peña Nieto lanzó un nuevo spot en el que, de cara al sexto y último Informe de Gobierno, defendió el Pacto por México y las reformas estructurales.

“¿En dónde estábamos hace 6 años? ¿Qué nos impedía crecer? México demandaba cambios estructurales, por eso conformamos en Pacto por México. 14 Reformas que han sentado las bases para que nuestro país genere mayores oportunidades para los mexicanos”, señala Peña Nieto en su publicación, difundida a través de redes sociales.

“Me voy a remontar un poco a dónde estábamos hace exactamente 6 años, prácticamente en el periodo de la transición, como ahora ocurre con el nuevo Gobierno que ha sido electo. En aquel entonces llegué yo siendo candidato de un partido de oposición al que entonces estaba en el Gobierno, como habrá de ocurrir justamente ahora a seis años de distancia”, indica el mandatario en el spot.

“En esta etapa teníamos un claro diagnóstico de cómo se encontraba México, de cuales había sido las grandes barreras que impedían que México pudiera lograr mayores niveles de desarrollo, de mayor crecimiento, de atracción de inversiones, de generación de empleo”, continúa.

“Lamentablemente, los cambios estructurales que el país demandaba, ya tiempo atrás, no se habían podido materializar (…) Y de ahí empieza pues el primer acto de Gobierno: conformar el Pacto por México, decirle a todos los mexicanos, que las tres principales fuerzas políticas del país estábamos comprometiendo y decididos a hacer en favor de México. Y eso dio lugar a que hubiese, final de cuentas, un saldo de 14 reformas estructurales que, sin duda, hoy han sentado bases bien importantes para que México siga creciendo, siga teniendo mayor desarrollo (…) Y el caso de México es un referente de éxito que algunos otros países pretenden retomar para hacer los cambios estructurales que México sí logró concretar”, indicó.

pic.twitter.com/wbDYIRhgCi — Enrique Peña Nieto (@EPN) August 26, 2018

El mandatario previamente sacó otra serie de spots en los que agradeció a quienes estuvieron con él y a “quienes no lo estuvieron”.

Peña Nieto sostuvo en su primer mensaje que, si bien hay temas pendientes, el México que entregará es mejor que el de hace seis años.

“Si bien, he de reconocer que hay asignaturas en el que los esfuerzos realizados no fueron suficientes, o no alcanzaron los objetivos trazados, también me voy con la satisfacción de que el México que entregamos hoy, sin duda es mejor del México que había hace seis años”, concluyó.

Con información de Político