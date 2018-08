Pendiente Aún su Caso en eu, Rafa Márquez Asumirá Como Presidente Deportivo del Atlas

Todavía sin resolver sus problemas con la justicia de Estados Unidos, Rafael Márquez asumirá este martes sus funciones como presidente deportivo del equipo Atlas.

Márquez, quien será presentado oficialmente mañana, tendrá la responsabilidad de varias áreas, entre ellas fuerzas básicas, operaciones deportivas, el primer equipo y desarrollo humano, así lo dio a conocer el presidente del club, Gustavo Guzmán, tras confirmar la salida de Fabricio Bassa.

“La razón por la que Fabricio salió fue que le quedó muy grande el club. No tenía la capacidad por su juventud y falta de experiencia”, dijo Guzmán sobre el ahora exdirector deportivo, en declaraciones a ESPN.

No obstante, el presidente atlista rechazó que Márquez vaya a convertirse en el sustituto de Bassa:

“Hay una coincidencia entre la entrada de Rafa y la salida de Fabricio, que se da con cuatro o cinco días de diferencia. La verdad es que Rafa no viene a sustituir específicamente a Fabricio; viene a hacer una labor mucho más grande.

“Rafa tiene que hacer todo lo que yo he dejado de hacer, tengo que darle toda la autoridad deportiva, y lo único que nos vamos a dar de golpes es a la hora de que él va a querer que contrate jugadores de los que quizá los económicos del club no me den, pero él va a tener el cien por ciento de la autoridad”, refirió Guzmán.

Esta semana se cumplirá un año de que la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez como prestanombres o testaferros del narco. El caso aún se mantiene bajo investigación.