Pérdida de Hermeticidad en Estación Espacial Internacional fue Provocada

La agencia espacial rusa, Roscosmos, reveló que la pérdida de hermeticidad que se registró en la nave Soyuz MS-09 que se encuentra adosada a la Estación Espacial Internacional se debió a una acción desde el interior y no, como se había dicho en un inicio, por el choque de un micrometeorito.

Dmitri Rogozin, el jefe de Roscosmos, aseguró que examinaron todas las posibilidades y que descartaron el meteorito porque encontraron señales de una acción sobre el casco de la nave por la parte interna.

The Expedition 56 crew resumed a regular schedule Friday after repairing a leak in a Russian Soyuz vehicle attached to the space station. https://t.co/WNLd4iBUw9 pic.twitter.com/sTV0cdJwvL

Explicó que actualmente investigan quién fue el responsable de esta acción y que no descartan ninguna hipótesis hasta que conozcan el nombre y el apellido del culpable de la pérdida de hermeticidad de la nave.

The International Space Station’s cabin pressure is holding steady after a repair was made to address a leak on a Russian Soyuz spacecraft that had caused a minor reduction of pressure. More… https://t.co/qgxgPrtPDE pic.twitter.com/QQozo48sOP

— Intl. Space Station (@Space_Station) August 30, 2018