Piloto Accidentada en Macao Lleva Siete Horas en Quirófano

La piloto alemana Sophia Flörsch, de 17 años, hospitalizada el domingo tras un grave accidente en el Gran Premio de Macao de Fórmula 3, estaba todavía en la sala de operaciones el lunes tras siete horas en manos de los cirujanos, anunció un portavoz de las autoridades sanitarias de Macao.

La piloto sufre una fractura de la columna vertebral, según su escudería, Van Amersfoort Racing, y “entró en cirugía a las 10H00 de la mañana [hora local, 02H00 GMT] y la operación continúa”, indicó el portavoz.

Las imágenes del accidente dieron la vuelta al mundo. Cuando circulaba a 200 km/h y llegaba a la curva “Lisboa”, su Dallara Mercedes golpeó un monoplaza, se fue por encima de las vallas de seguridad y destrozó una cabina de fotógrafos, antes de caer sobre una zona donde se encontraban comisarios de pista.

Flörsch salió consciente de su vehículo, a pesar de la fuerza de la colisión, y tuiteó un mensaje tranquilizador horas más tarde. “Solo quería que todos supieran que estoy bien y que me operarán mañana por la mañana (…) Gracias por vuestros mensajes de apoyo”, dijo la alemana, debutante este verano en F3.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.

— Sophia Floersch (@SophiaFloersch) November 18, 2018