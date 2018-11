Por Buen Fin, Descuentos del 100% en Multas y Recargos por Trámites Vehiculares: SFA

El programa de apoyo a la economía de las familias, tendrá vigencia del viernes 16 al viernes 23 de noviembre

Morelia, Michoacán, a 15 de noviembre de 2018.- Las opciones para la ciudadanía de ponerse al corriente en sus pendientes tributarios por trámites vehiculares, se incrementarán a partir del 16 y hasta el 23 de noviembre, con la condonación del 100 por ciento de multas y recargos por esos conceptos.

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), brindará a partir de este viernes, descuentos en multas y recargos para todas las propietarias o propietarios de vehículos de servicio público o particular que por diversas razones no hayan realizado el pago oportuno de sus contribuciones vehiculares.

Estos apoyos a la población michoacana, estarán vigentes por una semana en el marco del programa federal denominado “El Buen Fin”, por lo que el Gobierno del Estado invita a la población en general a visitar las oficinas de Rentas distribuidas en todo el territorio michoacano o si lo prefieren, realizar sus pagos mediante los servicios de cobro que ofrecen bancos y tiendas departamentales participantes.

Para ser objeto de estos beneficios, se deberá realizar en una sola exhibición el pago total de los adeudos a la fecha, además de acreditar la propiedad, o en su caso, legítima posesión del vehículo.

En ninguno de estos procedimientos administrativos, se permite la gestión de negocios; en todo caso, la representación de las personas físicas y morales se hará mediante escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos, con copia fotostática de la identificación de los firmantes con validez oficial.

Las sucursales bancarias participantes son: Banorte, Bancomer, Afirme, Banbajío y HSBC; así como las tiendas departamentales y establecimientos comerciales Wallmart, Merza, Elektra y Extra.

En Morelia, la SFA cuenta con 5 Oficinas de Rentas ubicadas en la Dirección de Recaudación de la SFA (El Molino), en Calzada Madero No. 1080; en la Administración de Rentas, sito en avenida Lázaro Cárdenas No. 1016; en el Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo); en las instalaciones centrales de la SFA, ubicadas en Avenida Acueducto No. 644 y en la Sala C de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM).

Los horarios de atención para las personas que realicen el pago del trámite en tiendas o instituciones bancarias estarán sujetos a los establecidos por las sucursales de cada establecimiento participante.

La atención a las michoacanas y los michoacanos en las administraciones y receptorías de rentas es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en todo el estado.

El módulo instalado en la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM), brindará sus servicios los siete días de la semana en los mismos horarios de las oficinas rentísticas.

Para llevar a cabo el trámite de pago en instituciones bancarias o tiendas departamentales participantes, las y los contribuyentes deberán seguir los siguientes pasos:

1.- Ingresar a www.secfinanzas.michoacan.gob.mx

2.- Ir al submenú Adeudo Vehicular.

3.- Escribir el número de serie del vehículo.

4.- Imprimir el formato de pago.

5.- Dirigirse al banco, tienda de autoservicio o establecimiento comercial de su elección, de los mencionados anteriormente y mostrar en caja el formato.

6.- Pagar la cantidad que indica el formato.

7.- En el caso de los lugares en donde no se realice la entrega de la documentación oficial en el momento, se deberá acudir a la oficina de rentas más cercana con el comprobante de pago a recoger sus placas, tarjeta o engomado correspondiente.