¿por Qué Steve es una Aurora Boreal tan Especial?

Colores morados y verdes en el cielo, fuera de lo normal, hicieron que científicos voltearan a ver un espectáculo celestial al que ahora llaman Steve, una aurora boreal que apareció desde hace dos años.

Pero, ¿qué tiene de especial este fenómeno? Resulta que esta aurora boreal no se había documentado en el ámbito científico. Tanto es así que no se sabe cómo se formó, de acuerdo con la NASA. Sin embargo, también señalaron que Steve no es una aurora normal.

“Las auroras se presentan en forma ovalada en las últimas horas del día y se ven principalmente en colores verdes, azules y rojos”,

¿Qué hace única a la aurora boreal Steve?

– Esta aurora es púrpura, con una estructura de vallas verde que se curva. Es una línea con un principio y un final, de acuerdo con la NASA.

– El fenómeno dura entre 20 minutos y una hora.

– La famosa aurora aparece en latitudes bajas o en la zona subauroral, lo que provoca que se pueda ver hasta el sur de Canadá.

– Steve también se ve en la zona auroral, así que existe una conexión química o física entre ambas regiones.

– Se ha logrado ver desde el Reino unido, Canadá, Alaska, estados del norte de Estados Unidos y Nueva Zelanda.

– Sólo aparece en determinadas épocas, no se había observado desde octubre de 2016 hasta febrero de 2017 y luego de octubre de 2017 hasta febrero de 2018.

“Los científicos ahora saben que hay procesos químicos desconocidos que tienen lugar en la zona subauroral que pueden conducir a esta emisión de luz”