Prd, de Frente a la Victoria: Toño García

Las y los ciudadanos nos darán su respaldo en las urnas; avanzamos con paso firme, asevera el abanderado al Senado de la coalición conformada por el PRD, PAN y MC.

Las condiciones socioeconómicas del país están dadas para que los abanderados de la coalición Por México al Frente obtengan el triunfo en las elecciones del próximo 1 de julio, aseguró el candidato al Senado de la República, Antonio García Conejo.

“Las y los mexicanos, no solo en Michoacán, se están dando cuenta de que los candidatos del Frente caminan con las mejores propuestas para potenciar el desarrollo de nuestro país”, aseveró el ex presidente de Huetamo y ex diputado federal y local.

En el marco del inicio de campaña de Humberto González Villagómez y de Arturo León Balvanera, candidatos del Frente a una diputación local y a la presidencial municipal de Villa Jiménez, respectivamente, Toño García confió en que las y los ciudadanos apoyarán a las y los abanderados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

Acompañado del dirigente nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias, Toño García afirmó que con el respaldo de las dirigencias de los partidos que conforman el Frente por México, los candidatos de la coalición avanzan a paso firme rumbo a los comicios del próximo 1 de julio.

“Hoy, la realidad que enfrenta nuestro país nos ha invitado a caminar junto al PAN y Movimiento Ciudadano, dos fuerzas políticas que, con el PRD, caminan dispuestas a acabar con el régimen presidencialista que rige a la nación”, agregó el oriundo de Carácuaro.

Junto a otros perredistas, como los candidatos a diputados federales Carlos Torres Piña y Mauricio Prieto Gómez, el invicto en contiendas electorales recalcó que los partidos del Frente por México caminarán de la mano para potenciar el desarrollo socioeconómico de la nación.

En este sentido, enfatizó que al igual que el PRD, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano basan su propuesta política en cuatro ejes centrales: abatir corrupción, potenciar seguridad, impulsar plataformas de empleo y proteger el medio ambiente.

García Conejo refrendó su respaldo a las y los candidatos del Frente, que este lunes iniciaron campaña y que fortalecen el proyecto político construido por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.