Presentan con Hologramas Quinta Temporada de la Fórmula E

Con algunos cambios respecto de las fechas anteriores, tanto en el auto como el circuito, la Fórmula Eanunció la quinta temporada en la que una fecha está prevista a realizarse en la Ciudad de México, la cual contó una espectacular presentación compuesta con hologramas.

Alberto Longo, director general de la Fórmula E, informó en rueda de prensa que para la quinta fecha del serial se utilizará un auto de segunda generación totalmente eléctrico.

Aquí la presentación de la segunda generación del auto de la @FIAFormulaE en la #CDMX de cara a la quinta temporada @laaficion pic.twitter.com/wND9NCwICs — Erika Montoya (@LaKiks) October 9, 2018

“A nivel deportivo hay dos cambios, el primero es el de la duración de la carrera, ya que por primera vez en el campeonato no se van a contar las vueltas sino los minutos, es decir la carrera tendrá una duración de cinco minutos más una vuelta”, detalló.

Explicó que en eso radica el triunfo de la categoría, toda vez que los ganadores de las carreras no se van repitiendo en cada serial, mientras que la segunda es la forma en que los corredores pelean a cada momento la punta de la competencia.

Indicó que cuando alguien viene detrás del piloto se podrá adelantar, “porque estás iniciando y en cuanto salgas de la pista tu auto va a ser mucho más potente con lo cual tú le vas a volver a ganar, ese es el modo ataque”.

Por su parte, y en conexión virtual desde Londres, Inglaterra, Alejandro Agag, fundador y CEO de la Formula E, destacó el avance que se ha tenido con los carros eléctricos en este serial, que contará con los autos de segunda generación en el circuito arranca el 15 de diciembre próximo.

“Tuvimos un gran avance con los autos eléctricos y en las temporadas pasadas utilizamos dos autos para terminar la carrera. A partir de diciembre, la primera la carrera de la temporada cinco se realizará con un solo auto, lo cual es un logro espectacular”,acotó.

Ah sido un honor para nosotros ayudar con tecnología @DejeroLabs a la increíble e innovadora presentación que @MusionEventsLtd a logrado para @FormulaEZone #FormulaE pic.twitter.com/NPX11XgUnN — ProTelecom (@ProTelecomMX) October 9, 2018

La presentación del monoplaza también se realizó mediante un holograma y es netamente eléctrico como los usados en los cuatro seriales anteriores, pero este es considerado de segunda generación.

Agag confía que para esta quinta temporada de la competición se pueda contar con un piloto mexicano para que hable de su experiencia en este tipo de autos y del serial, por lo que espera que algún equipo registre un corredor local.

“Me encantaría tener un piloto mexicano, no hay ninguno para esta competencia, pero hay equipos que aún no han dado los nombres de sus pilotos, aun no tengo confirmación, hay vacantes en los equipos y ya veremos”, sentenció.