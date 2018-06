Preside Gobernador Entrega de Presea “Melchor Ocampo” a José Hernández Moreno

El Gobernador Aureoles Conejo celebra que el astronauta de ascendencia michoacana recibiera tal distinción y reconoce su contribución al fomento de la ciencia en la niñez y juventud.

Morelia, Michoacán, a 12 de junio de 2018.- El Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo presidió esta mañana la entrega de la Presea “Melchor Ocampo”, que concedió la 73 Legislatura de Michoacán al primer astronauta mexicano en formar parte de la administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) de los Estados Unidos, José Hernández Moreno, hijo de padres migrantes michoacanos, y distinguido en diversas ocasiones por su gran aportación al estado, al país y al mundo entero.

El mandatario Aureoles Conejo celebró que Hernández Moreno recibiera esta distinción, al tiempo que reconoció que contribuyera con el Gobierno de Michoacán en la difusión y fomento a la ciencia en la niñez y juventud de la entidad, a través de su conferencia “Cosechando estrellas”, en 2016.

En su participación, Hernández Moreno se dijo agradecido con este reconocimiento y expresó que con tan honrosa distinción, su compromiso con Michoacán y sus instituciones es mayor; compartió que luego de 11 intentos por ingresar a la NASA, finalmente al doceavo logró formar parte de la generación número 19 en viajar fuera de la tierra por 14 días y dar la vuelta al mundo, lo que compartió, le permitió presenciar 218 amaneceres y anocheceres fuera de la tierra.

“Lo que pude presenciar desde donde me encontraba, es que no había separación entre México, Canadá o Estados Unidos, no se podía distinguir la frontera y desde allá todos éramos uno sólo. Esa experiencia quisiera que todos y todas pudieran vivirla”, externó el astronauta.

Hernández Moreno nació el 7 de agosto de 1962, y se formó como ingeniero eléctrico en la Universidad de Pacífico; fungió como asesor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; es autor de dos libros autobiográficos y en la actualidad brinda conferencias en México y diversas partes del mundo, además de crear una fundación que impulsa el talento de miles de niños y niñas migrantes, quienes obtienen educación en matemáticas y ciencias.