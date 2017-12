Profesores y Empleados de la Umsnh, Despreocupados por los Alumnos

Después de 49 días desde que el paro de brazos caídos inició en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ante la irregularidad en el pago de salarios, desde el pasado 31 de octubre, entre la comunidad estudiantil existe certidumbre sobre el destino del semestre que quedó trunco por los conflictos financieros de la Máxima Casa de Estudios.

No así para Eduardo Tena Flores, secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), que señaló que el tiempo perdido se ajustará mediante una sesión del Consejo Universitario, donde a través de la recalendarización del próximo semestre se podrá recuperar, de acuerdo a lo consensuado por los representantes del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) y el resto de integrantes del máximo órgano de gobierno de la Casa de Hidalgo, las fechas idóneas para retomar las clases donde se quedaron.

Ya los alumnos tendrán que adaptarse a los tiempos y las formas, para sacar como puedan su semestre. Para el SUEUM, por medio de su interlocutor, una vez que a los empleados se les pague, sólo es cuestión de que los alumnos estudien en vacaciones. Sin embargo, no mencionó cómo repondrían los sindicalizados los meses no trabajados o si estarían durante vacaciones dando el servicio a los alumnos por el que se les paga.

“Yo quiero solamente recordar algo tan reciente como el año pasado. El año pasado los jóvenes estudiantes mantuvieron la Universidad Michoacana 60 días de toma y el semestre no se perdió,.

“¿Por qué no se pierde el semestre? ¿Por qué el mismo rector no está preocupado por la pérdida del semestre? La pérdida del semestre significa el que los muchachos, no puede haber dos semestres nones al mismo tiempo, se tendría que reprobar a todos esos muchachos.

“¿Qué es lo que nosotros decimos en relación a esto que se viene diciendo a los muchachos, a la ciudadanía? El semestre no se pierde, basta con que el Consejo Universitario se reúna. Eso pasó el año pasado, el semestre terminó en marzo, cuando debió haber terminado en febrero.

“Una vez que ya haya tranquilidad, que ya nos hayan pagado, que todo vuelva a la tranquilidad, es decir, se otorgarán los meses necesarios en vacaciones para que no se pierda lo que resta del semestre trunco”, fueron las declaraciones de Eduardo Tena.

Por su parte Gaudencio Anaya Sánchez, secretario general del SPUM, explicó que a través de horas extras de clases podrían recuperar el tiempo perdido, al tiempo que enfatizó que los profesores estarán en toda la disponibilidad de recuperar los casi 50 días que hasta ahora la Máxima Casa de Estudios del estado ha estado paralizada.

Sin embargo, no especificó si para esto los docentes estarían dispuestos a renunciar a sus vacaciones, o cómo se consultaría a los alumnos para consensuar la solución considerando sus posibilidades y necesidades.

Lo anterior lo señaló durante una entrevista en el Congreso del Estado cuando acudió a la instalación de la mesa técnica de trabajo que busca escuchar y recibir propuestas para el presupuesto de la UMSNH y discutir lo referente a una posible reforma integral a la Ley Orgánica de la Máxima Casa de Estudios.

El periodo vacacional de la UMSNH inicia el próximo jueves 21 de diciembre y las clases se reanudarían hasta el 5 de enero de 2018, lo que significa el cumplimiento de 66 días sin actividades en el interior de la institución educativa.