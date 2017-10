Propone Juan Pablo Puebla Descentralizar los Trámites del Transporte de la Capital del Estado

A que se instruya a las autoridades correspondientes en la entidad para que los trámites referentes a las concesiones de los trabajadores de transporte público se puedan realizar en las sedes de las delegaciones de COCOTRA correspondientes a la circunscripción en donde fueron otorgadas, exhortó el diputado Juan Pablo Puebla Arévalo.

El diputado local por el Distrito de Zacapu, recordó en el pleno de la LXXIII Legislatura local que el transporte público en Michoacán trabaja día con día movilizando a miles de michoacanas y michoacanos a lo largo y ancho de nuestro estado, sector que sin duda es fundamental para el desarrollo de la entidad y es una necesidad fundamental para la ciudadanía que hace uso del mismo para dirigirse a sus actividades cotidianas.

“Sin duda los concesionarios de transporte público en su mayoría ofrecen un servicio eficiente y de calidad, pese al encarecimiento de los insumos y del precio de los combustibles”.

No obstante dijo que en los últimos años este sector se ha visto vulnerado en sus ingresos, no solo por los gasolinazos, además el flagelo de la corrupción no los exime de ser parte de las viejas prácticas que contribuyen al encarecimiento de los servicios y a la situación económica en nuestro país derivada de la corrupción.

Explicó que la propuesta de acuerdo que planteó al pleno de la LXXIII Legislatura local, surge por petición de los concesionarios quienes acuden a sus representantes populares ante la máxima tribuna del estado, ya que sus peticiones no han encontrado respuestas ante las dependencias encargadas de resolver sus peticiones.

Por lo anterior, indicó que el planteamiento también contribuye de manera fundamental a descentralizar los servicios de la capital de nuestro estado, además de fortalecer la economía de este sector, pues se evitan gastos innecesarios a los transportistas y con ello se contribuye a que no se interrumpa el servicio e incentivar a que todos y cada uno cumplan con sus obligaciones en sus lugares de origen.