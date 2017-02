Propone Raymundo Arreola la Creación de un Programa de Asesoría y Asistencia Migrante

“Los migrantes michoacanos deben saber que esta legislatura está de su lado y trabajando para defender sus derechos”, afirmó el diputado Raymundo Arreola Ortega, quien este miércoles presentará ante el Pleno del Congreso una iniciativa con la que se propone una reforma al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, a efecto de que se dé certeza a los migrantes michoacanos de que existen recursos suficientes para los programas de asesoría y defensa legal.

La propuesta del diputado tricolor reforma el artículo 11 que contiene los montos asignados a la Secretaría de Educación y Secretaria del Migrante dentro del decreto número 337 que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 11. Las erogaciones previstas para las Dependencias de la Administración Pública Centralizada asciende a $33,362,585,413.00 (Treinta y tres mil Trescientos sesenta y dos millones quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos trece pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera:

Ejecutivo del Estado: 93,385,501; Secretaría Particular: 69,836,746; Coordinación de Comunicación Social: 60,786,718; Secretaría de Gobierno: 703,665,491; Secretaría de Finanzas y Administración: 1,124,461,787; Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas: 787,972,989; Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario: 1,013,749,735; Secretaría de Desarrollo Económico: 128,009,232; Secretaría de Turismo: 125,271,219; Secretaría de Educación: 20,768,335,708; Procuraduría General de Justicia: 1,123,022,317; Secretaría del Migrante: 65,060,831; Coordinación General de Gabinete y Planeación: 70,707,750; Secretaría de Seguridad Pública: 2,008,837,583; Secretaría de Salud: 3,335,595,791; Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático: 65,140,787; Secretaría de Contraloría: 86,279,349; Secretaría de Política Social: 632,363,916; Secretaría de Cultura: 162,721,093; Inversión Municipal: 558,553,503; Secretaría de los Pueblos Indígenas: 68,465,885; Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo: 22,347,117; Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal: 10,355,307; Procuraduría de Protección al Ambiente: 16,516,213; Tribunal de Conciliación y Arbitraje: 11,624,030; Junta Local de Conciliación y Arbitraje: 51,573,454; Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas: 61,900,971; Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico: 27,010,205; Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad: 109,014,185.

La iniciativa, en sus artículos transitorios señala que “del presupuesto asignado a la Secretaria del Migrante, $30,000,000 (treinta millones de pesos) serán asignados exclusivamente a un programa para la asesoría, asistencia legal y defensa de los michoacanos radicados en los Estados Unidos de América ante los posibles procedimientos de deportación, que para tal efecto se cree por parte de dicha secretaria.

Arreola Ortega, afirmó que ante las políticas antimigrantes implementadas por el presidente de Estados Unidos, “nuestros michoacanos en la Unión Americana se encuentran consternados, no saben a quién recurrir en caso de que sean detenidos, muchos de ellos no saben siquiera que tienen derecho a defenderse en tribunales y no cuentan con un plan emergente en caso de ser deportados”.

De lo anterior, dijo, surge la necesidad de que los legisladores hagan su tarea en favor de los michoacanos que habitan en el vecino país del norte. “Nosotros también somos sus representantes en este congreso, ya que si bien es cierto ellos no votaron directamente por nosotros, sí lo hicieron sus familiares que se quedaron en el interior del estado y es a ellos a quien nos debemos, y a quienes estamos obligados a defender su futuro y bienestar”, concluyó.