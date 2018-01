Quemas y Retención de Vehículos y Bloqueos de Vías de Comunicación no Ayudan a la Promoción Turística

Las quemas, retención de vehículos y bloqueos de vías de comunicación no ayudan a la promoción turística. Menos aún cuando diversos sectores hacen esfuerzos por atraer visitantes, en la antesala del tianguis de arte popular de Domingo de Ramos.

Así lo consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVyTUR), Javier Gerardo Corza Romero, quien habló acerca de cómo se afectan los derechos de las personas ajenas a conflicto; de cómo se ven afectadas las actividades económicas y se ahuyenta al turismo con manifestaciones violentas.

El entrevistado se pronunció por una solución del el conflicto que se vive entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno estatal y expuso que aunque las inquietudes de los profesores pudieran ser legítimas, las mismas pierden credibilidad cuando se “manifiestan de manera violenta”.

Al opinar sobre el tema, el representante del comercio organizado, consideró que los hechos violentos de la última semana, “definitivamente no ayudan”, a la campaña de promoción turística que va a realizarse en torno a la principal fiesta artesanal de Latinoamérica, que se desarrollará en esta ciudad en marzo próximo y agregó que “es un evento muy trascendente para Uruapan y estas acciones”, no aportan beneficio.

Lamentó que este tipo de manifestaciones “desafortunadamente se dan en el marco de estas fechas, cuando saben que es cuándo más duele”.

Por otro lado opinó que “a pesar de las manifestaciones de años anteriores este evento ha salido avante y hemos tenido buena respuesta de los turistas; pero yo plantearía el escenario de imaginar, que no hubiera expresiones violentas y sería otra historia para el tianguis, que a pesar de todo tiene éxito”.

Sobre el atolladero en el que se encuentran profesores de la CNTE que afirman que existen adeudos y el Gobierno del Estado, que ha indicado que esa versión no es del todo cierta, manifestó que “el gobierno debe encontrar la forma de solucionar el conflicto. Por eso hay diferentes maneras de hacer política”.

Se pronuncio a favor de que se encuentren “las soluciones al problema y que a los sectores económicos nos dejen desempeñar nuestra actividad; que respeten nuestros derechos y que la autoridad haga prevalecer el estado de derecho, ya que es la obligación que tiene con todos los ciudadanos, incluidos los maestros”.

Dijo que pensando de una manera optimista y positiva, “ojalá que los maestros o quienes quiera que sean quienes se están manifestando, hagan conciencia y expresen sus inquietudes de una manera distinta”.

Dijo creer que “no vamos a avanzar como país si no nos respetamos. Pudieran ser genuinas sus inquietudes, pero hay formas de hacer las cosas y pierden credibilidad, cuando se manifiestan de manera violenta y violentan el derecho de los demás. Ojalá encontrasen otros mecanismos para expresarse”.