Real Madrid Será Campeón de Europa (Dicen las Estadísticas)

El conjunto blanco sería campeón de Europa si tomáramos en cuenta estadísticas de los últimos cinco años en la competición y el estudio Deloitte Football Money League.

El viernes 17 de marzo de 2017 se dieron a conocer los cruces de cuartos de final de la Champions League que comenzarán hoy 11 de abril de 2017 y acabarán el 18 del mismo mes.

Para muchos estos son los cuartos más igualados de los últimos años. Puede ser que en el duelo entre Atlético de Madrid y Leicester, los colchoneros sean ligeramente favoritos pero como hemos visto en esta edición del torneo continental europeo, cualquier cosa puede suceder.

La suerte determinó que los enfrentamientos fueran:

Real Madrid vs Bayern Múnich

FC Barcelona vs Juventus de Turín

Atlético de Madrid vs Leicester City

AS Mónaco vs Borussia Dortmund

Según nuestro análisis, el Real Madrid tiene más probabilidades de coronarse campeón el próximo 3 de junio en Cardiff.

El primer aspecto a tomar en cuenta es el valor económico del equipo según Deloitte Football Money League, estudio que determina el valor del equipo por sus ingresos en el último año. En dicha lista solo se encuentran los 20 primeros equipos a nivel mundial.

El FC Barcelona se coloca en primera posición de estos ocho equipos, ocupando el segundo puesto a nivel mundial tras el Manchester United, con 666.3 millones de dólares. La segunda posición seria para el Real Madrid con 666.2 millones de dólares.

Bayern Múnich, tercero con 636 mdd, seguido por Juventus con 366.4 mdd, Borussia Dortmund con 305 mdd, Atlético Madrid con 245. 5 mdd, Leicester con 184.7 mdd y el AS Mónaco no aparece en la lista.

El segundo aspecto a tomar en cuenta es la participación del equipo en las últimas cinco finales. Real Madrid, Bayern Múnich y Atlético Madrid lideran este apartado con 2 apariciones cada uno. Los blancos y colchoneros en las temporadas 2013-2014 y 2015-2016 han protagonizado las finales. El conjunto bávaro apareció en el último partido de la temporada 2011-2012 y 2012 -2013.

Juventus de Turín, Barcelona y Borussia Dortmund tienen una participación en los últimos cinco años. Tanto blaugranas como bianconeris fueron los protagonistas de la final 2014-2015. Por su parte los del valle del Rhur disputaron la de 2012-2013 frente a sus compatriotas.

Por su parte, tanto Leicester City como AS Mónaco no han llegado a estas instancias en los últimos cinco años. De hecho, es la primera vez que los foxes se clasificaban para esta competición y los del Principado desde 2004-2005 que llegaron a la final sólo han estado presentes en 3 ediciones más de la competición.

Otro dato a tomar en cuenta es cuantas finales han ganado de las disputadas. El primer lugar lo ocupa el Real Madrid con 2 ganadas de 2 disputadas. Luego le sigue el Barcelona con 1 título en una final disputada. El Bayern Munchen tiene una ganada de dos finales disputadas. Atlético Madrid no tiene ninguna orejona en 2 finales disputadas, lo mismo que Juventus y Borussia Dortmund pero con una menos italianos y alemanes. Por su parte tanto Leicester como AS Mónaco al no disputar ninguna no tienen ninguna.

Los subcampeones también los tendremos en cuenta. La palma se la lleva el Atlético de Madrid con 2 en dos finales. Luego siguen los pupilos de Carlo Ancelotti con 1 en dos finales. Juventus y Borussia Dortmund con 1 subcampeonato en 1 final. Y Real Madrid, Barcelona no tienen ninguno como AS Mónaco y Leicester City.

Por último, vamos a tomar en cuenta tanto los goles a favor como en contra. El mejor registro corresponde al Barcelona con +17(26 a favor, 9 en contra) seguido de Bayern Múnich +16 (24 a favor, 8 en contra), Borussia Dortmund +15 (25 a favor, 10 en contra), Juventus de Turín +12 (14 a favor, 2 en contra), Real Madrid +10 (22 a favor, 10 en contra), Atlético de Madrid +7 (11 a favor, 4 en contra), Leicester City +2 (10 a favor, 8 en contra) y por último AS Mónaco +2 (15 a favor, 13 en contra).

Por lo tanto, si unimos todos los parámetros nos darían como favorito a:

Real Madrid

FC Barcelona

Bayern Múnich

Atlético de Madrid

Juventus de Turín

Borussia Dortmund

Leicester City

AS Mónaco

No olvidemos que estos son puros números, y no juegan el partido. Como decía Juanito, “90 minuti (en el Bernabéu) son monto longo”. Y en este caso tendremos dos partidos a 90 minutos entre estos equipos

Pero recuerda que sobre futbol y resultados no hay nada escrito. Así que dediquémonos a disfrutar de esta bella competencia.