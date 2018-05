Realiza con Éxito su 5° Presentación “El Punto Más Alto”

Obra basada en la mitología griega que habla sobre la historia de Prometeo

Elizabeth RUEDA

El 05 de mayo del año en curso se hizo gala de la quinta presentación de la obra de teatro “obra basada en la mitología griega que habla sobre la historia de Prometeo y el regalo que dio a la humanidad: “el fuego” tratando el tema de una manera moderna y apegada a situaciones de la realidad cotidiana.

Obra dirigida por Daniel Gutiérrez Paleo director de la compañía municipal de teatro; en el marco de la celebración de la feria del libro en la ciudad ya ha presentado dicha obra en varios recintos artísticos, incluyendo la Dirección de Fomento y Desarrollo Cultural mejor conocida como “la casa de la cultura” y el relativamente nuevo centro integral de iniciación artística ubicado en la calle Villamar número 999, fraccionamiento Villas de Jaraco a espaldas del CERESO. Este no es el primer proyecto de esta naturaleza que se realiza por parte de la compañía municipal de teatro, pues desde el año 2016 han realizado pastorelas durante la época decembrina y con intención de continuar haciendo teatro después de concluir satisfactoriamente las presentaciones de la obra en la que se encuentran enfocados actualmente.

El proceso de desarrollo y planeación de esta obra tomo alrededor de 3 meses y medio desde la convocatoria para elegir los actores hasta los ensayos y realización de escenografía y vestuario. En la misma participan Fidel Zepeda, Marina Ordaz, José Andrade, Paola Fairy y Luis Fabián Vargas, personalidades que llevan por lo menos 5 años dedicándose a la actuación algunos de ellos solamente en teatro como es el caso de José Andrade y el resto de ellos además de teatro en algunos proyectos cinematográficos de productoras locales. Invitan a la ciudadanía que no ha asistido a algún evento con talento local no sólo teatral, a que conozcan el talento que tiene Uruapan, que estén al pendiente de más presentaciones como esta ya que su apoyo es muy importante para el impulso de estos jóvenes que ven el arte no como un “hobbie” sino como una pasión que inspira a la sociedad y de igual manera a nuevas generaciones pues el arte es un gran legado que no podemos dejar desapercibido.