Realizan Segundo Examen de Ingreso al Bachillerato Nicolaita

Un grupo de 350 estudiantes que han culminado su educación secundaria se presentaron este viernes a la aplicación del examen de ingreso al nivel medio superior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en busca de un lugar de estudios en alguna de las siete preparatorias con que cuenta la Casa de Hidalgo.

De acuerdo con el secretario Académico de la institución Jaime Espino Valencia en la ciudad de Morelia se presentaron 194 aspirantes, mientras que el resto realizó el proceso de ingreso a alguno de los dos a planteles de bachillerato en Uruapan.

En el arranque de la aplicación del examen en el Centro de Información Arte y Cultura de Ciudad Universitaria, el funcionario nicolaita exhortó a los jóvenes a dar su mejor esfuerzo al responder el cuestionario que valorar a sus conocimientos generales para verificar que éstos estén acorde a nivel de estudios al que desean ingresar.

El titular de Control Escolar, Damián Arévalo Orozco, detalló que a lo largo del fin de semana conocerán los resultados de este examen, es decir, la asignación de la preparatoria, el turno, la sección y la matrícula con sólo ingresar su CURP en la página del SIIA y a partir del lunes deberán ingresar a las aulas.

Economía y períodos de registro caducos fueron las causas principales por los que los estudiantes buscaron una oportunidad de estudio en las preparatorias de la Universidad Michoacana, como ocurrió con Mauro Gutiérrez, quien tenía previsto ingresar a la Prefeco, pero “por problemas económicos no pude estudiar allá, no me quiero quedar sin estudiar, pero me llama la atención la pepa 2 (Pascual Ortiz Rubio) porque no llevan uniforme y eso me gusta más”,