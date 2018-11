Reanudaron el Corte de Aguacate de Exportación, de Manera Individual, Productores y Empacadores de san Juan y Ziracuaretiro.

Uruapan, Mich.- viernes 09 de noviembre del 2018.- De manera individual, productores y empacadores de los municipios de San Juan Nuevo y Ziracuaretiro han reanudado el corte de aguacate de exportación.

Al margen de organizaciones se han puesto de acuerdo entre sí en cuanto a precio, volúmenes y fechas, a fin de comenzar a recuperar el nicho de mercado que se descuidó, a raíz de las protestas de un grupo de agricultores.

Cabe mencionar que en lugares como San Juan Nuevo, los productores determinaron desde hace dos semanas, por decisión de asamblea, no permitir que personas ajenas del municipio promuevan paros y decidir en lo individual que quien quiera interrumpir la cosecha lo haga y quien quiera cortar, corte.

Sin embargo se vieron afectados por los filtros durante los cuales, terceros detenían camiones; aunque ahora han vuelto al trabajo y están cosechando, luego de pactar contratos de compra y venta, entre particulares. Estos cortes están perfectamente documentados ante Sanidad Vegetal.

Así lo pudo constatar esta reportera durante un recorrido por huertos de San Juan, durante el cual se pudo observar que hay alegría, entre los cortadores que han vuelto al trabajo, los transportistas y otros involucrados en la cadena de la industria del aguacate de exportación.

Por otro lado, en reunión con un grupo de productores de aguacate de exportación, que han venido manifestándose, el sector empacador de la cadena agroalimentaria del aguacate se declaró listo para adquirir fruta, directamente con el agricultor.

Dicha reunión se desarrolló el pasado jueves, al medio día en oficinas de la Cámara de Diputados, en la ciudad de México, y durante la misma el sector empacador, se declaró listo para “el inicio de compra y comercialización de la fruta de aguacate de manera individual”.

Sin embargo de acuerdo a la minuta firmada tanto por las partes, como por autoridades federales, la situación sigue empantanada, porque el conjunto de productores que han venido protestando, ahora agregaron una nueva demanda y exigen que se hagan contratos de compra-venta de fruta “de manera colectiva”.

Los empacadores a esta nueva exigencia, de acuerdo al documento, expresaron que no tienen “facultades para resolver el planteamiento de comercialización de la fruta como lo solicitan” los productores.

Al mismo tiempo, varios de los sectores productivos de la ciudad, como Canaco, Canacintra, el nuevo grupo empresarial, la Unión de Gasolineros y Conatram, se pronunciaron públicamente en demanda de que se restablezca el estado de Derecho y la actividad comercial se normalice sin amenazas de bloqueos carreteros y coacción de agricultores.

Además, ahora fueron transportistas independientes que movilizan aguacate de exportación, los que se manifestaron, en demanda de que ya no se esté bloqueando su fuente de empleo y se reanude la cosecha a fin de poder trasladar aguacate de las huertas a las empacadoras.