Recorre Francisco Campos su Distrito y Entrega Apoyos

El promover leyes mejores, efectivas y que ayuden a resolver de raíz los problemas que padece en particular el Distrito de Coalcomán y, en general, el estado de Michoacán, es una prioridad, afirmó el diputado Francisco Campos Ruiz, durante una gira de trabajo por su región, en donde atendió diversas demandas de la población.

Durante un recurrido por el Distrito de Coalcomán, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD reiteró su compromiso de seguir bajando proyectos en favor de los sectores más desprotegidos de su región.

En ese sentido, señaló “legislar es transformar a la sociedad, es darle las mejores herramientas para un presente y un futuro no sólo mejores, sino más igualitarios, y la actividad legislativa no debe ser ajena a la gestión social, por ello, estoy aquí atendiendo las solicitudes que me han sido planteadas”.

Durante la entrega de apoyos, enfatizó que su compromiso va más allá de su trabajo legislativo en el Congreso de Michoacán, “mi compromiso se expresa también en la ayuda diaria a la gente de mi Distrito, y coadyuvar en la solución de los problemas básicos de los municipios que conforman mi distrito”.

Uno de los temas de mayor interés en el Distrito de Coalcomán, indicó es brindar herramientas para apoyar a los jóvenes y proteger sus derechos, apoyándolos para que no abandonen sus estudios y para que puedan acceder a los programas sociales creados especialmente para este sector, estratégico para el desarrollo de Michoacán.

En ese contexto, dijo que se está apoyando a este sector en diversos proyectos que se han presentado ante las instancias correspondientes, ya que es preocupación de los padres de familia y población en general de que este sector tenga mayores oportunidades.

Francisco Campos, manifestó que en el Distrito de Coalcomán “tenemos claro que debemos trabajar juntos, con el objetivo de coadyuvar en la construcción de alternativas para los jóvenes y es lo que se ha estado haciendo y en materia de gestión se han logrado varios apoyos, pero son muchas las necesidades”.