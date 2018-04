Respalda a Toño García el Líder Nacional del Prd; Será Senador, Afirma

Debido a su experiencia y trayectoria política, el candidato de la coalición Por México al Frente al Senado de la República, Antonio García Conejo, ganará los comicios del 1 de julio próximo, aseguró el dirigente nacional del Partido de Revolución Democrática (PRD), Manuel Granados Covarrubias.

Toño García y Granados Covarrubias realizaron hoy una gira por los municipios de Pátzcuaro y Uruapan, acompañados de liderazgos del Sol Azteca en Michoacán como Carlos Torres Piña y Manuel López.

En este marco, el líder nacional del PRD dio su respaldo Toño García, a quien le reconoció su compromiso con el desarrollo de México.

“No es posible que estemos cada año peleando el presupuesto de los estados y municipios. Debe haber una redistribución clara y equitativa para Michoacán y sus municipios; por eso Toño tiene que ser senador de la República”, enfatizó.

Por ello, el líder nacional perredista llamó a cerrar filas en torno al abanderado del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano y al resto de los candidatos de la coalición Por México al Frente.

Por su parte, Toño García expresó su confianza en que las y los candidatos de la coalición lograrán la mayoría en el Senado de la República y la Cámara de Diputados para impulsar desde el Congreso de la Unión las transformaciones que México necesita.

En este tenor, Toño García refrendó que el eje de su propuesta es abatir problemáticas como la corrupción, la inseguridad y la desigualdad.

“Estamos a 60 días para que este país, este estado y los municipios tomen otro camino. Vamos a dar la batalla y la vamos a ganar el próximo 1 de julio”, afirmó el político perredista.

Asimismo, el ex legislador local y federal y ex alcalde de Huetamo subrayó que recuperará la confianza de las y los michoacanos, quienes hoy no están bien representados en el Senado de la República.