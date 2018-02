Retiran una de Tantas Demandas de Acoso Contra Harvey Weinstein ¿por?

El denostado Harvey Weinstein se ha llevado esta semana una inesperada victoria judicial -sorprendente teniendo en cuenta que se acumulan los casos de acoso y abuso sexual que pesan contra él, así como los problemas económicos de su productora The Weinstein Company- después de que un tribunal de Nueva York haya desestimado la demanda que Sandeep Rehal, su antigua asistente, interpuso contra él y su compañía semanas atrás por haber tenido que trabajar, según su testimonio, “en un entorno laboral sexualmente perverso y hostil”.

Sin embargo, los motivos que ha esgrimido el juez Jesse Furman para cerrar el caso son puramente procedimentales, ya que como se desprende del dictamen al que ha tenido acceso The New York Post, el magistrado alega únicamente que su distrito no es el competente para tramitar el proceso. De esta forma, los representantes legales de la demandante solo tendrán que encontrar los cauces apropiados para reabrir el litigio, como ha apuntado Genie Harrison, la abogada de Rehal, al mismo medio.

