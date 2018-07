Revelan Detalles Sobre la Siguiente Consola de Microsoft

Durante una conferencia en la Electronic Entertainment Expo (E3), Microsoft mencionó que trabajaban en una consola para su siguiente generación.

Un especialista conocido como Brad Sams reveló al medio Thurrott que notó que esa nueva consola forma parte de una familia de dispositivos llamada ‘Scarlett’.

Sams asegura que desde que descubrió esa información, pudo encontrar algunos pequeños fragmentos de contenido sobre cómo Microsoft está desarrollando sus consolas de próxima generación; puntualizando que tienen planeadas dos piezas diferentes de hardware.

July 23, 2018