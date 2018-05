Revelan el Cartel Para el Corona Capital

Uno de los festivales musicales más esperados del año en México, sin duda, es el Corona Capital.

A través de redes sociales, se dio a conocer el cartel de este festival para su edición 2018.

Los dos primeros artistas que se habían confirmado en las primeras horas del lunes que actuarían en este festival son Lorde y The War on Drugs.

Poco después se compartió un video en el que se puede leer el lineup completo.

Entre las bandas que encabezarán el festival están MGMT, Panic at The Disco!, The Chemical Brothers, Nine Inch Nails, Khalid, Imagine Dragons y Robbie Williams entre otros.

La preventa de boletos con Citibanamex será el 5 y 6 de junio. En tanto, el británico Robbie Williams anunció, a través de su Facebook, que la venta de boletos iniciará el 7 de junio.

La próxima edición del Corona Capital se llevará a cabo el próximo 17 y 18 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.