Ricciardo Logra la Pole Position del GP de México

Con un sorpresivo récord de pista, el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) consiguió este sábado lapole position del Gran Premio de México de Fórmula 1 y el domingo largará primero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

QUALIFYING REPORT: Ricciardo snatches pole from teammate Verstappen in Mexico to set up Red Bull 1-2 >> https://t.co/knwysDxu0B #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/K77RYoATPK

Con un tiempo de 1:14.759 que alcanzó a punto de terminar la tercera qualy de la prueba clasificatoria, Ricciardo superó el récord del autódromo mexicano de 1:14.785 que unos momentos antes había establecido su compañero de escudería, el holandés Max Verstappen.

0.026 seconds…

That's all that separated @danielricciardo and @Max33Verstappen in qualifying, and it was the Aussie who ruled 🇦🇺💪#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/ON9ni0TMJ9

