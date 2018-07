Riyad Mahrez Firma con el Manchester City por Cinco Años

El internacional argelino Riyad Mahrez, campeón de Inglaterra con el Leicester en 2016, firmó un contrato de cinco años con el Mánchester City, anunció este martes el campeón inglés.

El montante del traspaso no fue precisado. Según el Leicester, el jugador habría sido vendido por una suma que constituiría un récord para el club, mientras que algunas publicaciones hablan de 60 millones de libras (algo más de 67 millones de euros).

“Las mejores cosas suceden a los que saben esperar…”, publicó el martes el Mánchester City en su cuenta de Twitter, con un video dando la bienvenida a Mahrez.

The best things come to those who wait… 🕘#welcomeriyad to Manchester City! 💙 #mancity pic.twitter.com/lLjJZrz4J0

— Manchester City (@ManCity) July 10, 2018