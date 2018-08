Robert Redford se Retira de la Actuación

Tras casi 60 años de carrera, Robert Redford anunció su retiro de la actuación.

La decisión no supone gran asombro, ya que en noviembre de 2016 indicó que solo haría dos películas más. “Me estoy cansando de actuar”, indicó aquella vez.

The old man & the gun, que se estrenará en septiembre durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, será la última producción en la que aparezca Redford.

“Concluí que esto sería para mí el fin en términos de actuación”, detalló, dejando abierta la posibilidad de continuar como director, pues ha dirigido ocho largometrajes, entre los cuales destaca People Ordinary de 1980, con el que ganó un Oscar.

La película del viejo y la bala está basada en la vida real. Trata de Forrest Tucker, interpretado por Robert Reford, quien se vanagloria de haber robado 17 bancos, yendo a la cárcel en cada ocasión.

Lo interesante del filme es que Tucker escapó cada una de las veces que fue recluido, lo que hizo preguntarse al actor si en realidad lo que amaba el hombre era disfrutar de la emoción que le suponía escapar.