Roger Waters regresará a México para ofrecer tres conciertos en noviembre y diciembre próximo, como parte de su gira Us + Them 2018.

Mediante sus redes sociales, el exintegrante de Pink Floyd confirmó que estará de vuelta en nuestro país el 28 de noviembre en la Ciudad de México, el 4 de diciembre en Guadalajara y el 8 de diciembre en Monterrey.

MEXICO! US + THEM 2018 NEW DATES:

Wednesday 28th November 2018 – Mexico City – Palacio De Los Deportes

Tuesday 4th December 2018 – Guadalajara – Arena VFG

Saturday 8th December 2018 – Monterrey – Arena Monterrey

More info at https://t.co/1f2rcamerC pic.twitter.com/LiEyv2P6OV

— Roger Waters (@rogerwaters) February 12, 2018