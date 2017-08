Se Compromete Xochitl Ruiz, a Gestionar Introducción de Servicios Públicos en Colonias Marginadas de Irimbo

Ciudadanos de las colonias populares, Héroes de México y La Primavera de este municipio, urgieron a la diputada Xochitl Ruiz González, su decidido apoyo y gestión para que a la brevedad se pudiera contar con los servicios básicos de alumbrado público y de agua potable para este sector de la población.

La legisladora priísta realizó una gira de trabajo por el municipio de Irimbo, en donde visitó a los habitantes a de algunas de las colonias populares más marginadas. Ahí, Ruiz González, escuchó de viva voz de mujeres y hombres, las necesidades más apremiantes, como son la introducción de los servicios básicos para sus colonias.

Xochitl Ruiz, constató tras realizar una caminata por las calles de las citadas colonias; las carencias en las que viven, conviven y se desarrolla la gente de esta parte del estado.

“No podemos dejar pasar por alto y hacer que no vemos las carencias en las que viven. En este momento no prometo, me comprometo a que vamos a tocar las puertas que sean necesarias, aquí en el municipio, en el estado y también pero más fuerte en la federación, para que las carencias en las que viven queden en el pasado”. Suscribió la legisladora.

En este contexto la también presidenta de la comisión de Educación, del Congreso del Estado, ofreció que además de trabajar en la gestión de los servicios más apremiantes como es la luz y la introducción del vital líquido, también trabajará para que los servicios como el drenaje, pavimentación, y otros como las comunicaciones, puedan ser instalados en el menor tiempo posible.

“No podemos pensar que existe desarrollo si vemos lo contrario, no podríamos estar tranquilos si vemos que la gente está viviendo con limitaciones, hoy las tecnologías son herramientas no son implementos de lujo, hoy para que un pueblo prospere, para que los niños y las niñas, tengan educación, es necesario que tengan accesos a internet, a las redes y que conozcan lo que ofrece las nuevas tecnologías”. Precisó.

Por ellos Xochitl Ruiz se comprometió a dar respuesta en el menor tiempo posible y regresar a llevar noticias contundentes que alivien las condiciones de marginación en las que vive la gente.