Se Generaran 30 mil Nuevos Empleos en Michoacán: Antonio Soto

Antonio Soto Sánchez Secretario de Desarrollo Económico del estado de Michoacán manifestó que la meta para el 2017 es generar y colocar por lo menos 30 mil nuevos empleos en el estado de Michoacán a través de las 32 ferias del empleo que se tienen contempladas realizar en el estado.

Soto Sánchez indicó que están en busca de la formalidad de los empleos debido a que en el estado de Michoacán de 10 empleos generados siete son informales, lo que coloca a Michoacán por debajo de la media nacional en la informalidad de empleos

“Estamos buscando esquemas que logre la formalidad de los empleos en Michoacán debemos asegurarnos de que los trabajadores en esta región que produce mucha riqueza sobre todo el tema agropecuario, tengan asegurados a sus trabajadores” detalló

Manifestó que el gobierno estatal y cada uno de los gobiernos municipales pondrán el ejemplo, pues a partir de hoy no deberán de contrata ningún servicio o no darán ninguna licitación si los empresarios no demuestran que tienen asegurados a sus trabajadores.