Se Niega el Circo Atayde a Hacerse Cargo de una Menor que Resultó Lesionada, en sus Instalaciones.

El circo Aurelio Atayde que se instaló en esta ciudad, se niega a hacerse cargo de los gastos médicos de una menor que resultó lesionada, en sus instalaciones.

Es la segunda niña que sale lastimada, en menos de10 días, en ese circo. Una menor sufrió una descarga eléctrica la semana anterior y ahora una pequeña de 2 años cuatro meses está pagando las consecuencias de lo inseguro de las instalaciones.

De todo esto habló la señora Mayra Verónica Juárez Garibay, quien pidió a las autoridades municipales que pongan más cuidado con este tipo de atracciones, ya que su hija salvó su vida milagrosamente, tras caer de una altura de 2 metros y medio; pero pudiera ser que otro niño salga herido y no corra con la misma suerte.

Luego de que CDN tuvo conocimiento de esta situación se dio a la tarea de investigar el paradero de la menor herida y sus familiares. Fue así que pudo entrevistar a la madre de la niña que se cayó de las gradas el pasado sábado 26.

Pero la familia de la pequeña no sólo sufrió la experiencia más aterradora de su vida al ver caer a la menor, quien quedó desmayada y duró inconsciente varios minutos, sino que además tuvo que soportar el calvario de atención deficiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Y es que en un primer momento se negaron a atender a la pequeña, ya que al parecer el instituto no cuentan con un sistema de registro moderno y no le dieron respuesta pronta a la emergencia, porque los padres no llevaban el carnet de citas.

Posteriormente le dijeron a los familiares que la menor presentaba una pequeña fisura, le dieron unas gotas de paracetamol y luego la enviaron a su casa.

Sin embargo, la madre al ver a su hija en mal estado, quiso obtener una segunda opinión y la llevó a un hospital privado, en donde tras practicarle a la niña estudios a fondo, le diagnosticaron fractura de cráneo.

Ahora la empresa circense no quiere hacerse cargo de los gastos, intentó que el padre de la menor firmase un documento poco claro y acusó a los progenitores de descuido.