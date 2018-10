Se Quintuplican Linchamientos; en Cinco Años Pasan de 40 Casos a 245

Las cifras de linchamientos se han quintuplicado en el país en tan sólo cinco años. Mientras que en 2013 hubo 40 casos, en 2017 ocurrieron 245.

La tendencia muestra que en este año también se podrían alcanzar niveles altos, ya que hasta el 31 de agosto se presentaron 162 casos. La mayor incidencia se registra en los estados del centro y sur del país.

“El crecimiento es alarmante. Ya nos rebasó el fenómeno de los linchamientos. Este año no ha concluido y no dudo que llegue a los 250 o más”, expresó el doctor Raúl Rodríguez Guillén, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, dedicado desde 1988 al estudio de los linchamientos que terminan en muerte y las tentativas de linchamiento.

El linchamiento no siempre termina en muerte; gran parte de las veces es tentativa de linchamiento, pero para el caso es lo mismo, la intención de golpear y castigar es lo que cuenta en esos casos”.

“En total, desde que inició el estudio en enero de 1988 hasta el 31 de agosto de 2018, se han registrado mil 75 casos de linchamiento y tentativas en todo el país. Las cifras más elevadas se presentan en 2015, con 118; 2016, 146, y 2017, con 245.

El Estado de México es la zona con mayor incidencia al presentar 263 casos. En segundo lugar se ubica Puebla, con 195, y le siguen Ciudad de México, con 107; Oaxaca, con 67, y Tabasco con 32.

Ecatepec es el municipio que más linchamientos presenta a nivel nacional.

Para Rodríguez Guillén la razón por la cual se han disparado las cifras es, principalmente, por el crecimiento de la impunidad en el país.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el robo se ha incrementado en los estados con más linchamientos.

En 2015, la Ciudad de México registró 77 mil 435 robos; para 2017 la cifra se elevó a 102 mil 714. En el Estado de México, 2015 presentó 94 mil 406 casos, y 2017, 137 mil 506.

En 2015, en Puebla fueron 23 mil 166, y en 2017, 29 mil 621. En Oaxaca hubo mil 737 robos, en 2015, y para 2017 la cifra se disparó a 10 mil 739. Tabasco registró 18 mil 091 en 2015 y para 2017 hubo 25 mil 469.

El delito de abuso sexual, presenta incrementos en el Estado de México, Puebla, Oaxaca y Tabasco. El secuestro incrementó en Oaxaca y la violación simple en Tabasco.

En materia de impunidad, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2018, realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la Ciudad de México presenta un nivel de impunidad medio, con 59.54 puntos, y Tabasco, un nivel alto con 69.88 puntos.

Los otros tres estados tienen niveles de impunidad muy alta, con 75.12 puntos en Oaxaca; 75.59 puntos en Puebla, y 80.06 en el Estado de México.

Para el especialista, el conflicto social se incrementa porque tampoco existen castigos para las personas que cometen un linchamiento.

