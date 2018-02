Se Revela Supuesto Romance Entre Eiza González y Josh Duhamel

Josh Duhamel es conocido por su icónico personaje de Danny McCoy en la serie ‘Las Vegas’ y como William Lennox en la película Transformers. Además, fue importante protagonista de películas como ‘Safe Haven’ y ‘Life as we know it’. Y por si esto no fuera poco, fue el esposo de Fergie desde 2009 y se separó de ella en 2017.

Josh y Fergie anunciaron en septiembre su separación después de ocho años de matrimonio, a través de un comunicado: “Para darle a nuestra familia la mejor oportunidad de adaptarse, queríamos mantener esto como un asunto privado antes de compartirlo con el público”, dijo la ex pareja, quien comparte un hijo de 4 años. “Estamos y siempre estaremos unidos en nuestro apoyo mutuo y de nuestra familia”.

Más tarde, una fuente agregó a Us Weekly que simplemente eran muy diferentes y tomaron caminos distintos.

Ahora bien, es el mismo medio quien asegura que Eiza González (de 28 años) y Duhamel (45 años) tienen un romance. Todo esto sucedió el 3 de febrero después del concierto previo a Super Bowl de Jennifer Lopez en Minneapolis.

“Se fueron de fiesta y se divirtieron juntos hasta muy tarde”, confesó una fuente. “Después, Josh se acercó a un amigo en común y le pidió el número de Eiza”.

Y desde entonces se dice que han estado saliendo.

“Definitivamente tienen una conexión porque han estado haciendo facetiming y enviándose mensajes de texto sin parar mientras ella está trabajando en Inglaterra”, dijo la misma fuente. “Lo están manteniendo lo más discreto que pueden. Él constantemente le dice que nunca antes había conocido a alguien como ella”.