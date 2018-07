Sebastian Vettel se Alza con el Gran Premio de Gran Bretaña

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) triunfó por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes), su principal rival en el Mundial de Fórmula 1, en un Gran Premio de Gran Bretaña con vaivenes disputado este domingo.

El finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), quien chocó con Hamilton en la primera vuelta, relegándolo momentáneamente a la 17ª posición, completó el podio.

La diferencia entre Vettel y Hamilton en la clasificación de pilotos pasa a ser en consecuencia de uno a ocho puntos.

El británico protagonizó una mala salida arrancando desde la pole y vio como Vettel y su propio compañero de equipo Valteri Bottas lo adelantaron, antes de que Raikkonen lo sacara de pista.

The move that won it 👊 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/BkMYF2HvuI

— Formula 1 (@F1) July 8, 2018