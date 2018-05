Secuelas de Robo Millonario

Transferencias mas lentas y limites de retiros son las consecuencias que los usuarios de diversos bancos han sufrido después del ataque cibernetico con el que se obtuvieron alrededor de 400 mdp.

Este ataque se realizo a traves de la plataforma de transferencias electrónicas SPEI, sistema de pagos virtual desarrollado por BANXICO y que tras este hackeo pone en duda sus sistemas de seguridad ya que las transferencias se realizaron por medio de cuentas falsas que pudieron haber sido creadas robando la identidad de personas clientes de dichas instituciones bancarias. Entre los bancos afectados se encuentran Banorte, Citibanamex y Banbajio aunque se sospecha que podría haber un cuarto banco afectado.

Según la CONDUSEF (Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros) el dinero sustraído en este robo fue las instituciones y no de. Los clientes de las instituciones bancarias por lo que las afectaciones no deben verse atribuidas a las cuentas personales; ademas se ha señalado que los bancos cuentan con seguros justamente por ataques ciberniticos por lo que no se. Tendrán perdidas después de este suceso.

Las transferencias se iniciaron desde el pasado 27 de abril y aseguran expertos que de haber sido identificados dichos pagos “fantasma” a diversas cuentas falsas el monto robado habría sido mucho menor y las afectaciones casi nulas; a raiz de esto se valoraran las fallas dentro del sistema SPEI para tener una plataforma casi 100% segura pues si bien este ataque fue dirigido a los bancos en su totalidad no se descarta que en un futuro las cuentas personales sean las afectadas por lo que autoridades invitan a los usuarios de plataformas de pagos por internet a tener especial cuidado con su información a la hora de realizar sus pagos y transacciones.