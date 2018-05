Selena Gomez Revela el Temor que le ha Impedido Lanzar un Nuevo Disco

Wolves, Bad Liar, Back to You… son algunas de las nuevas canciones con las que Selena Gomez decidió retomar su carrera musical desde 2017. Sin embargo, la pregunta que todos sus fans se hacen es ¿cuánto tiempo más deberá pasar para que la cantante lance un disco completo?

Parece que el misterio se mantendrá latente, pues antes de anunciar la fecha de estreno de un álbum que ha tomado mucho tiempo prepararse, Selena quiere estar segura de una cosa: Que sus miedos hayan quedado completamente atrás.

“Tengo muchas nuevas cosas en el camino. (Ahora) se siente como si fuera mi tiempo y mi momento. No estoy tratando de lanzar un montón de música en la cara de las personas, será hasta que esté lista”, compartió con Zane Lowe en Beats 1.

O sea…

“No hay una fecha, o una idea, pero tengo mucha música… Esto se ha construido durante quizás dos años. Fui muy feliz con Revival, pero al mismo tiempo me sentí mortificada (de pensar) en otro disco porque para mí se sentía como que debía dejarlo atrás, o como si necesitara batir un récord. Creo que cada artista tiene que lidiar con eso. Por eso esperé. Quería que fuera grandioso, además de que no tuve un buen año, (de haberlo hecho) no habría tenido las mejores canciones”, agregó.

Paciencia, seguidores de Selena, paciencia.