Semigrante, Presente en el Sexto Taller de Migración y Judicatura Local

El principal desafío es consolidar a Michoacán como un estado binacional, que trabaja arduamente para que los derechos humanos de las y los migrantes que radican en Estados Unidos y México sean respetados, indicó el titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante), José Luis Gutiérrez Pérez, al inaugurar el Sexto Taller de Migración y Judicatura Local.

En este evento organizado por la Semigrante, el Poder Judicial y la asociación civil de Jueces de Primera instancia, el funcionario estatal recalcó la importancia de cumplir a cabalidad con la instrucción del Gobernador Silvano Aureoles Conejo de mantener una coordinación estrecha con los tres órdenes de gobierno y la sociedad para velar por las garantías de nuestras y nuestros connacionales.

“El reto más importante es el derecho a la identidad. Hay muchas ciudadanas y ciudadanos mexicanos y michoacanos que no son estadounidenses porque están allá pero no tienen documentos norteamericanos, pero tampoco son mexicanos porque no tienen documentos mexicanos, ellos dicen que nacieron acá, pero se fueron y son doblemente indocumentados”, señaló.

Hizo un llamado a realizar acciones que den certeza a migrantes y sus familias, pues “el futuro de Michoacán y México va a depender de quienes tienen doble nacionalidad, va a depender de que estos niños y niñas que llegaron en los últimos diez años deportados con sus padres y madres entiendan que acá hay un afán de respetar sus derechos, de que acá tenemos libertades, que son ciudadanas y ciudadanos americanos y los respetamos igual que a sus padres, para que el día de mañana nos ayuden a cambiar esa narrativa de discriminación hacia nosotros”.

Durante la inauguración, la directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Olga Beatriz García Guillen, destacó la labor que desde la instancia a su cargo se realiza en favor de dignificar la vida de las y los migrantes, lo que ha requerido de una labor titánica ante el aumento de solicitudes de apoyo por parte de las paisanas y paisanos.