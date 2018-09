Será Yusaku Maezawa Primer Turista Lunar de Spacex

La compañía estadounidense SpaceX anunció que el multimillonario japonés Yusaku Maezawa, de 42 años de edad, fundador de un importante sitio de moda y coleccionista de arte contemporáneo, sería su primer pasajero privado en dar la vuelta a la Luna a bordo del cohete más potente construido hasta ahora.

El fundador de SpaceX, Elon Musk, reveló la identidad del cliente en su presencia, en una ceremonia en su fábrica de cohetes en la sede de la firma Hawthorne, ubicada en el área metropolitana de Los Ángeles.

“¡Escogí ir a la Luna!” lanzó Yusaku Maezawa, cuya fortuna asciende a dos mil 900 millones de dólares y que es fundador del centro comercial de moda en línea Zozotown, quien realizará el viaje en el Big Falcon Rocket para el año 2023.

Maezawa dice que invitará de seis a ocho artistas, arquitectos, diseñadores y otras personas creativas en un viaje de una semana para circunnavegar la luna.

