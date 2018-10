Si Paran Texcoco se Perderán 110 mil mdp

Raúl González Apaolaza, director corporativo de Infraestructura de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, aseguró que es un proyecto sólido, serio, con bases y que debe continuar.

“Lo más importante es que es un proyecto serio, que los estudios empezaron desde 1979, en la época de López Portillo, y cada sexenio se han revisado y se han revisado y se han revisado y siempre la conclusión ha sido que el lugar más adecuado es el antiguo lecho del Lago de Texcoco”,

Dio a conocer que se lleva un avance de 22%; el aeropuerto podría estar terminado a fines del 2021, “luego vendrían las pruebas y las certificaciones internacionales y estaría operando en el segundo semestre de 2022”.

Sobre el terreno, dijo:

“El proyecto garantiza menos inundaciones de las que se han registrado, pero no que no haya inundaciones, eso nadie lo puede garantizar. No era un lago como se dice.

A pregunta expresa de qué pasará si se cancela el proyecto Texcoco, el ingeniero comentó: “Si suspendemos el aeropuerto de Texcoco, aparte de que ya tenemos nosotros construido obra por 60 mil millones de pesos. Esa obra son básicamente cimentaciones a todas las pistas, todos los estudios, perderíamos 60 mil millones de pesos; aunado a ello, tendríamos que liquidar a las empresas constructoras todo lo que tienen invertido, una empresa ya adquirió todo su acero, muchos vienen en barco, otros vienen de las siderúrgicas nacionales, están en los almacenes, están en los talleres, eso hay que pagarlo, estimamos que serían alrededor unos 50 mil millones de pesos; ya estaríamos ahí perdiendo 110 mil millones de pesos.”

La constructora del nuevo aeropuerto defendió los trabajos que se realizan en el antiguo lecho del Lago de Texcoco.