SIN Dilación, IMPULSO Económico PARA EL PUERTO Y PARA Michoacán: DIPUTADOS DEL PAN

Luego de que el Congreso michoacano aprobara la Ley para el Establecimiento y Desarrollo Productivo de las Zonas Económicas Especiales del Estado, los diputados panistas Carlos Quintana y Andrea Villanueva conminaron a los tres órdenes de gobierno a no dilatar la instauración del desarrollo logístico, industrial y económico de Michoacán y de todo el país.

En este sentido, el también coordinador de los diputados albiazules celebró la instauración de empresas estatales, nacionales y extranjeras en el Puerto de Lázaro Cárdenas, lo que sin duda permitirá elevar su rango e incluirlo en la lista de los 10 puertos más importantes de América Latina.

Quintana Martínez aseguró que el desarrollo del estado no se puede seguir dilatando, por lo que una vez cedidos los terrenos de la Isla del Cayacal y La Palma a la Federación, deberán concretar los acuerdos necesarios entre iniciativa privada y gobierno para encausar sus esfuerzos hacia el desarrollo ordenado, la generación de empleos dignos y el crecimiento integral de toda la región.

Por su parte y como integrante de la Comisión Especial para la Creación de la Zona Económica Especial (ZEE), Andrea Villanueva consideró indispensable que la planeación de esta Zona Económica se acompañe de una visión que determine en 20 o 30 años a dónde se quiere llegar, identificando qué proyectos y estrategias son las mejores para un desarrollo competitivo no sólo de la región, sino del estado y por ende del país.

Además y para fortalecer estos proyectos, “será fundamental que la sociedad civil organizada sea tomada en cuenta, sobre todo porque es conocedora de las principales fortalezas económicas y porque su respaldo será fundamental para la concreción de proyectos productivos que beneficien a todos”, sentenció la legisladora local.

Ambos representantes coincidieron al señalar que una vez instaurada la Zona Económica, deberán evaluar y monitorear los avances, los rezagos y las áreas de oportunidad que permitan evaluar el éxito de las políticas instauradas y de no ser así, reorientarlas hacia el crecimiento ordenado y eficaz.

Finalmente reiteraron la disponibilidad del Congreso local para acompañar este proceso e impulsar desde el Legislativo, la normatividad necesaria para la consolidación de un estado productivo, desarrollado y con oportunidades para todos.