Sin Solidez, Acusaciones Contra Elba Esther Gordillo: Sánchez Cordero

Luego de que la noche del martes se anunció la liberación de la exlíder del Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, la futra titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que las indagatorias contra la maestra no eran sólidas y tenían elementos endebles.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la ministra en retiro explicó que luego de que la defensa de la exlíder magisterial, a cargo de Marco del Toro, presento un recurso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso, ella detectó esos elementos.

Detalló que las investigaciones tenían elementos endebles como el no cumplimiento de protocolos para sostener las acusaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) le había imputado desde febrero de 2013.

Sí detecté varias situaciones en las que no estaba muy bien armada la acusación. Era una acusación no sólida”, dijo.

Detalló que para que exista fraude fiscal uno de los requisitos de procedibilidad es la liquidación de los adeudos y la visita domiciliaria con ciertos protocolos “en donde se determine una cantidad de defraudación fiscal y no se hizo, entre otras cosas”.

Sánchez Cordero aclaró además que la libertad de Gordillo que ordenó el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México a horas de que el Tribunal Electoral de Justicia de la Federación entregue la constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, es mera coincidencia.

“Las resoluciones de los tribunales y la Suprema Corte no son tiempos políticos. No creo que sean así cuando un tribunal resuelve”, aseveró.