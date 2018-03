Southwest Inaugura Tres Nuevos Vuelos de Ee.uu a México

Southwest, una de las aerolíneas domésticas más grande en Estados Unidos, inauguró sus nuevas rutas San Diego-Puerto Vallarta, así como San José y Sacramento, California hacia Los Cabos, Baja California Sur.

Brad Hawkins, vocero de Southwest Airlines, señaló que es un honor poder ofrecer a los viajeros de ambos países la opción de volar de manera conveniente, con tarifas bajas, dos maletas documentadas gratis y sin cargos por cambios de reservación.

“Estos nuevos vuelos sin escalas se traducen en menos tiempo de viaje y más tiempo para explorar los increíbles destinos que ofrecemos”, aseveró al inaugurar el vuelo comercial San Diego-Puerto Vallarta que partió a las 7:00 h local y llegó dos horas y 20 minutos después a este destino mexicano.

Apuntó que tanto Puerto Vallarta como Los Cabos, desde que iniciaron operaciones en 2014, son muy importantes para Southwest, ya que son destinos muy solicitados por los turistas estadunidenses que buscan vacacionar en playas mexicanas.

En un ambiente festivo, turistas estadounidenses y mexicanos residentes en este país fueron recibidos por el personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de San Diego, desde donde partieron para llegar a territorio mexicano.

Brad dijo que estas tres nuevas rutas se suman a las otras que ya existen hacia Estados Unidos desde la Ciudad de México y Cancún, Quintana Roo.

Y es que Southwest actualmente cuenta con 10 rutas de Cancún a Atlanta, Baltimore, Chicago, Milwaukee, Denver, Houston, Austin, San Antonio, Los Ángeles y Fort Lauderdale, así como el servicio semanal a Nashville y St. Louis.

The beach is just a flight away! We began service today from Sacramento and San Jose to Cabo San Lucas/Los Cabos, and from San Diego to Puerta Vallarta.

Book your beach getaway now: https://t.co/GiF91yLJcx pic.twitter.com/bCSFr4NXiH

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) March 10, 2018