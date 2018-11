Telescopio Kepler Termina sus Operaciones Científicas

Después de nueve años en el espacio profundo, donde confirmó dos mil 662 exoplanetas y observó 530 mil 506 estrellas, el telescopio espacial Kepler concluyó sus operaciones científicas.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) decidió retirarlo dentro de su órbita actual, lejos de la Tierra, luego de que el observatorio espacial se quedara sin combustible.

Lanzado el 6 de marzo de 2009, Kepler ha realizado muchos análisis, el más reciente reveló que de manera probable entre 20 y el 50 por ciento de las estrellas visibles en el cielo nocturno tengan planetas pequeños.

Dichos exoplanetas, podrían ser mundos rocosos, similares en tamaño a la Tierra y ubicados dentro de la zona habitable de sus estrellas progenitoras.

#ICYMI: After 9 years in space collecting data that revealed our night sky to be filled with billions of hidden worlds, @NASA has retired the @NASAKepler space telescope. Learn more about the legacy of the agency’s first planet-hunting mission: https://t.co/9f0TsltBO8 pic.twitter.com/0R6rFGPmzF

— NASA Kepler and K2 (@NASAKepler) October 31, 2018