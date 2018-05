Thalía Anuncia su Regreso a la Escena Musical

Thalía confirmó su regreso a la escena musical junto a Natti Natasha, cantante dominicana de reggaetón, pop hispano y música tropical.

Durante la entrevista que brindó al programa Hoy, la famosa fingió perder la memoria sobre su nuevo proyecto musical y expresó: “Es que, la verdad, no me acuerdo del nombre, es que no me acuerdo. Es que “No me acuerdo” es el título de la canción con Natti Natasha, espérenla el 1 de junio en todas las plataformas”.

Acto seguido, la esposa del productor musical Tommy Mottola reveló que será en algunos meses cuando presente por completo su nueva producción discográfica. “El disco, más o menos, saldrá a finales del año o pasando el verano. Espérenlo también, se vienen muchas canciones espectaculares”.

Por otro lado, la también actriz manifestó su deseo por lanzar una nueva línea de ropa para hombres: “Sí, ¿why not? (¿por qué no?), para chavos, la verdad es gracias también a ustedes que me han apoyado muchísimo”.

Será en menos de quince días cuando Thalía dé a conocer el primer sencillo de su treceavo material discográfico, en el que, se rumora, contará con la participación de varios artistas.