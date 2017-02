Tim Cook: Apple no Existiría sin la Migración

El CEO de Apple, Tim Cook, envió una nota a los empleados de la compañía, señalando su posición ante la política migratoria de Donald Trump, misma que calificó como “una política que no apoyamos”, y destacó que la compañía “no existiría sin la migración”.

Este lunes los ejecutivos de las empresas tecnológicas, mismas que emplean a muchos migrantes, fueron quienes hablaron sobre las políticas de restricción a migrantes en Estados Unidos, mismas que impuso Donald Trump la semana pasada. Tim Cook, el CEO de la fabricante de los iPhones, dijo a los empleados en un memorándum obtenido por la agencia The Associated Press que su compañía no apoya la orden ejecutiva decretada por el presidente de Estados Unidos.

“Equipo, en mis conversaciones con autoridades en Washington esta semana, he dejado en claro que Apple cree profundamente en la importancia de la migración (tanto para nuestra compañía y para el futuro de la nación). Apple no existiría sin la migración, y mucho menos el desarrollo e innovación en que lo hacemos”, señala el comunicado.

“Comparto sus preocupaciones”, señaló Cook, sobre la orden de inmigración de Trump. “No es una política que respaldemos”.

“Hemos contactado a La Casa Blanca para explicar el efecto negativo para nuestros colegas y nuestra compañía”, agregó.

Cook no señaló cuántos empleados de Apple se verán directamente afectados por la orden, pero dijo que los equipos de recursos humanos, legal y de seguridad de la compañía se mantienen en contacto para ayudarlos.

Esto es una aparente referencia no solo a los empleados de la empresa nacidos en el extranjero, sino al cofundador de Apple Steve Jobs, hijo de un inmigrante sirio.

Google, Apple y otros gigantes de la industria de la tecnología manifestaron su consternación por una orden ejecutiva sobre inmigración del presidente Donald Trump que impide que ciudadanos de siete países de mayoría musulmana ingresen a Estados Unidos.

El director general de Netflix, Reed Hastings, fue contundentemente directo.

“Las acciones de Trump afectan a los empleados de Netflix en todo el mundo, y son tan antiestadounidenses que nos duelen a todos”, publicó en Facebook. “Peor aún, estas acciones harán menos seguro a Estados Unidos (por medio del odio y la pérdida de aliados) en vez de hacerlo más seguro”.