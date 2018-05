Tiroteo en Oklahoma Deja un Muerto y Tres Heridos

}

La Policía de Oklahoma investiga un tiroteo ocurrido la tarde de este jueves en el restaurante Louie´s, ubicado en la zona de Lake Hefner Parkway, el cual dejó como saldo una persona muerta y tres personas más heridas.

Por medio de su cuenta de Twitter, la Policía de Oklahoma detalló que el sospechoso del tiroteo fue muerto por un ciudadano armado, siendo la única víctima fatal.

“La única víctima fatal confirmada es el sospechoso. Aparentemente fue baleado a muerte por un ciudadano armado. Tres ciudadanos resultaron heridos, dos de los cuales fueron por disparos. Un gran número de testigos están detenidos. No hay indicios de terrorismat este punto”, detalló en su cuenta de Twitter.

⚠️ ALERT: The only confirmed fatality is the suspect. He was apparently shot-to-death by an armed citizen. Three citizens were injured, two of whom were shot. A large number of witnesses are detained. There is no indication of terrorismat this point.

— Oklahoma City Police (@OKCPD) May 25, 2018