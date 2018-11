Toman Medidas Para Restablecer el Orden en Uruapan

Uruapan, Michoacán; jueves 15 de noviembre de 2018.- A fin de brindar seguridad a la ciudadanía y restablecer el orden en el municipio, el H. Ayuntamiento de Uruapan determinó restringir el uso de la motocicleta, trimoto, cuatrimoto y vehículos similares, a través de los cuales se comete el 85% de los delitos, incluidos del fuero común, como asaltos, robos a comercios y casa habitación entre otros.

Es una medida preventiva que no está pensada en recaudar fondos, sino diseñada en proteger a la población y sus bienes. Consiste en evitar que personas mayores de 13 años de sexo masculino viajen como pasajero en la unidad. Esta decisión del gobierno municipal fue tomada en sesión ordinaria de Cabildo y tendrá vigencia durante cuatro meses.

El acuerdo tiene salvedades, que permiten que un mayor siga usando la moto para llevar a su hijo a la escuela, o que traslade a su pareja al centro de trabajo o el hogar. Las corporaciones de auxilio y de seguridad pública debidamente acreditados, también están a salvo de esta medida.

En su oportunidad, el Presidente Municipal, Víctor Manuel Manríquez González, enfatizó que es momento de tomar medidas más severas para recuperar el orden y la paz en este municipio, por lo que pidió el respaldo de la ciudadanía para implementar este tipo de acciones que pudieran generar molestia entre un sector de la población, pero se requieren aplicar para frenar la incidencia delictiva.

Indicó que con este acuerdo se atiende el clamor de la ciudadanía de mejorar la seguridad en este municipio. “Sabemos que estamos tomando medidas drásticas, pero que son necesarias para proteger a la población y salvaguardar sus bienes, de quienes se dedican a delinquir”, anotó el edil.

El alcalde Víctor Manríquez descartó que se trata de una medida recaudatoria, al señalar que “todos aquellos que tengan n sus papeles en regla no serán sujetos a infraccionados por los agentes de tránsito”.

Subrayó que la seguridad es una prioridad para esta administración municipal, motivo por el cual no cesa el esfuerzo de recuperar el ambiente de paz en este municipio.

Por otro lado, el gobierno local aprobó la aportación municipal de un millón de pesos para equipar el Centro Integral de Iniciación Artística. El gobierno federal participará con otra cantidad igual para juntar dos millones de pesos en este objetivo. Al respecto, el edil manifestó que “estamos convencidos de que la violencia no se combate con la fuerza, sino mediante el impulso del arte, la cultura y educación, que son una excelente opción para fortalecer el desarrollo humano”.

En otro asunto, autorizaron a que el alcalde, síndica municipal y secretario del H. Ayuntamiento gestionen y lleven a cabo convenios con el gobierno estatal, para lograr que predios abandonados sean convertidos en espacios de interés público, enfocados a reconstruir el tejido social.