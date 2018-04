Toño García va por el Rescate del Campo en Michoacán

El desarrollo de Michoacán, un estado rico en producción agrícola y bondadoso en su clima para la producción de diversos frutos, sólo podrá conseguirse mediante el fortalecimiento del campesinado local, y a eso le apostaremos, aseveró el candidato al Senado de la República por la coalición Por México al Frente, Antonio García Conejo.

Durante una gira emprendida por el municipio de Indaparapeo, el abanderado al Senado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano comprometió respaldo para el campo michoacano, mediante gestiones orientadas a establecer plataformas agroindustriales en la entidad.

Desde la cuna militar de Don José María Morelos y Pavón, el ex alcalde de Huetamo y ex diputado federal no sólo habló de potenciar el desarrollo del campo, pues además sostuvo que buscará ampliar la ruta de comercialización para los productores locales.

Esto, enfatizó, a consecuencia de las complicaciones que han sufrido las relaciones comerciales entre México y Estado Unidos, siendo éste el país que absorbe la mayor parte de producción agrícola del país.

De conseguir un desarrollo significativo para el campo, García Conejo denotó confianza en que la desigualdad social e inseguridad que impera en diferentes entidades del país, podrá resarcirse de manera efectiva.

En sustento a sus argumentos, Antonio García recalcó que este y otros beneficios para Michoacán podrán ser una realidad si se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, considerando que dicho esquema constitucional ha concentrado la mayor parte de la riqueza nacional en la Federación.

“Vemos que el desarrollo de nuestros municipios ha sido poco, ha sido lento. Esto, lo sostengo, se desprende de la centralización económica en que vivimos actualmente, en donde el 80 por ciento del recurso que fluye en nuestra nación va destinado al gobierno federal; mientras que tan sólo un 20 por ciento es orientado a los estados y municipios”.

Frente a cientos de ciudadanas y ciudadanos presentes en su mitin, el también ex diputado local afirmó que, de llegar al Senado de la República tras las elecciones del próximo 1 de julio, buscará recuperar la confianza de las y los michoacanos que hoy no encuentran una representación en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Así, el abanderado de la coalición Por México al Frente dio continuidad a su campaña política por el estado de Michoacán, de la cual se desprenderán sus principales propuestas rumbo al Senado de la República.