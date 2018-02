Trabajadores de la Universidad Intercultural Indígena Anuncian Movilizaciones

Ahora son los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (SITUIIM), quienes demandan pagos atrasados, ya que aún se les debe la segunda quincena de diciembre del 2017, las dos de enero de este año, el aguinaldo y prestaciones de fin de año.

Anunciaron que apoyados por la representación del Consejo Comunal de la Comunidad Indígena de San Francisco Pichátaro, del Municipio de Tingambato Michoacán recurrirán a las movilizaciones, ya que se han desoído sus reclamos.

Los sindicalizados denuncian “el trato discriminatorio hacia los trabajadores de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), a quienes de forma inexplicable, se les ha retenido de forma recurrente los salarios devengados, al grado de no pagarles lo correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre de 2017, el aguinaldo y las prestaciones de fin de año”.

Explicaron que “una buena parte de la planta laboral de la UIIM está conformado por trabajadores de comunidades indígenas de las regiones en donde se encuentran las instalaciones de la misma. Consideramos que por el hecho de ser indígenas no sólo se da la retención de salarios, sino que también se asigna poco presupuesto y se niega el mejoramiento de sus planteles lo cual limita el proporcionar una educación superior digna a sus estudiantes”.

Resaltaron que “es importante informar que esta situación la conocen las autoridades de educación, tanto federales y estatales. Con estos últimos funcionarios se han realizado mesas de diálogo en donde se firmaron compromisos en los que se establecen fechas precisas para cubrir los adeudos y realizar otras actividades tendientes a mejorar las condiciones laborales”.

Sin embargo, “hasta la fecha no han cumplido con lo pactado. Un ejemplo es que el día miércoles 17 de enero se comprometieron a cubrir los salarios y prestaciones pendientes, a más tardar, el viernes 26 de dicho mes, sin que se haya cumplido su compromiso y ahora suman la retención ilegal de la segunda quincena de este mes de enero”.

Advirtieron que iniciarán una serie de movilizaciones para reclamar los pagos y denunciar la discriminación de la que son objeto.