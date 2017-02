Trabajo Legislativo Petista, Siempre al Servicio del Pueblo: Mary Carmen Bernal

Nuestro deber como Fracción Parlamentaria del PT, es impulsar un trabajo verdadero de izquierda que cobije a la población, así lo mencionó la Coordinadora petista, Mary Carmen Bernal Martínez, en el marco del aniversario de la Constitución Política de 1917.

Expresó que el trabajo que enfrenta la minoría es muy arduo, pues se trata de la manipulación antiética de diputados federales de derecha a lo largo de cien años, que poco a poco fueron modificando a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta que vemos hoy, una carta magna que dejó de tener ese sentido social que tenía como objetivo principal hacer prevalecer el Estado de Derecho que beneficiaría a todos los mexicanos.

“Desde nuestra posición, hemos impulsado el trabajo en comunión con la gente, haciendo efectiva la democracia participativa y enalteciendo el honor que es ser representante popular; porque eso es lo que debemos hacer todos los legisladores, realmente hacer trabajo para el bienestar de nuestra población”.

Bernal Martínez, recordó que la labor realizada durante este período legislativo ha dado ya sus primeras muestras de productividad, mismas que se verán reflejadas en las garantías que mujeres y niños tendrán en el Estado y que no deben ser peleados, porque ya están consagrados.

La diputada petista, expresó que la lucha social que terminó cuando se redactó la Constitución de 1917 no debe ser echada al olvido, porque hoy somos una Nación gracias a todo ese movimiento revolucionario en la búsqueda de que las leyes se ajustaran a la realidad de la población; “tal como siempre lo he dicho, tenemos que entender los que ostentamos un cargo legislativo, que no es que necesitemos más leyes, tenemos exceso de ellas; lo realmente necesario es que las que tenemos se ajusten a la realidad actual y nuestro trabajo principal es que cada una de ellas protejan y garanticen a la gente, condiciones de vida en libertad, igualdad y certidumbre”.